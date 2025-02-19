Çankırı İHH İnsani Yardım Derneğinden ihtiyaç sahiplerine kömür desteği

"İyilik soğuk geçirmez" sloganıyla kış kampanyası kapsamında dar gelirli ailelerin kış şartlarında yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Kale, "Hayırseverlerin desteği ile ilimizdeki ihtiyaç sahipleri ve yetim ailelere yaklaşık 660 bin lira tutarında 86 ton kömürü, 240 aileye dağıtarak yuvaların ısınmasına vesile olduk. Bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Dernek başkanı Hasan Kale, yaptığı yazılı açıklamada, 2007 yılından beri hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya gayret ettiklerini anlattı.

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