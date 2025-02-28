Çerkeşli gençler Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı
Çerkeşli gençlere yönelik Yıldıztepe Kayak Merkezi gezisi düzenlendi.
Çerkeşli gençlere yönelik Yıldıztepe Kayak Merkezi gezisi düzenlendi.
Çerkeş Belediyesi tarafından düzenlenen Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi etkinliğinde gençler bölgede kızak ve kayak yaparak eğlenceli vakit geçirdi.
Gençlerle birlikte karın tadını çıkaran Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, burada yaptığı açıklamada, ilçedeki gençlerin yeni yerler görmelerini önemsediklerini belirtti.
Gençlerin sporla sağlıklı bir yaşam sürmelerinin önemine dikkati çeken Sopacı, "Bu sebeple gençlerle Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Sporun gençlerin yaşamında önemli bir yeri olduğuna inanıyorum ve bu tür etkinliklerle onları desteklemeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.
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