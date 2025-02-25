Vali Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.
Çorakyerler Kazı Alanı’ndan çıkarılan fosilleri resmeden resim bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Taşolar, çalışmaları inceledi.
Kazı ve sanat çalışmalarının önemine değinen Çankırı Valisi Taşolar, müzik bölümü öğrencilerinin dinletisine de katıldı.
Öğrencilerin taleplerini dinleyen Taşolar, gençleri sanatla iç içe görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Okul Müdürü İbrahim Gökmen eşlik etti.
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