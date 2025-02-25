Vali Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Okul Müdürü İbrahim Gökmen eşlik etti.

Kazı ve sanat çalışmalarının önemine değinen Çankırı Valisi Taşolar, müzik bölümü öğrencilerinin dinletisine de katıldı.

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