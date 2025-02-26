Orta ilçesinde "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma

Orta İlçe Müftülüğünce "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma düzenlendi.

İlçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada, öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap üzerinden yazılı sınava tabi tutuldu.

Müftülük, kasım ayında öğrencilere hediye ettiği kitabın içeriğinden hazırladığı yirmişer soruluk sınavı, Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Yarışma, ortaokullar ve liseler olmak üzere iki kategori halinde yapıldı.

Yarışmaya ortaokul kategorisinde 90 öğrenci, lise kategorisinde ise 150 öğrenci katıldı. Her iki kategorinin birincileri 5 bin TL, ikincileri 4 bin TL ve üçüncüleri ise 3 bin TL ödül kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere kalem takımı hediye edildi.