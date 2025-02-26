Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta ilçesinde "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma

        Orta İlçe Müftülüğünce "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta ilçesinde "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma
        ABONE OL

        Orta İlçe Müftülüğünce "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu yarışma düzenlendi.

        İlçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada, öğrenciler Hz. Muhammed'in hayatını anlatan kitap üzerinden yazılı sınava tabi tutuldu.

        Müftülük, kasım ayında öğrencilere hediye ettiği kitabın içeriğinden hazırladığı yirmişer soruluk sınavı, Şehit Uhud Kadir Işık Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Yarışma, ortaokullar ve liseler olmak üzere iki kategori halinde yapıldı.

        Yarışmaya ortaokul kategorisinde 90 öğrenci, lise kategorisinde ise 150 öğrenci katıldı. Her iki kategorinin birincileri 5 bin TL, ikincileri 4 bin TL ve üçüncüleri ise 3 bin TL ödül kazandı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere kalem takımı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Orta ilçesinde "Bağımsızlık Seferberliği" tanıtıldı
        Orta ilçesinde "Bağımsızlık Seferberliği" tanıtıldı
        Vali Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti
        Vali Taşolar, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Çankırı'da kadın çiftçilere gıda eğitimi verildi
        Çankırı'da kadın çiftçilere gıda eğitimi verildi
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'dan kısa kısa
        Çankırı'da jandarma motosiklet güvenliği konusunda eğitim verdi
        Çankırı'da jandarma motosiklet güvenliği konusunda eğitim verdi