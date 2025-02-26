Hayırsever iş insanı Osman Turan son yolculuğuna uğurlandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde hayırsever iş insanı Osman Turan son yolculuğuna uğurlandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde hayırsever iş insanı Osman Turan son yolculuğuna uğurlandı.
Orta ilçesi Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı, 91 yaşında vefat eden Turan için Karaağaç Köyü Camisi'nde, öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Turan'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Erkan Minuz, İlçe Belediye Başkanı Ömer Bezci, burs verdiği onlarca öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Turan, cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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