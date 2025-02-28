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        Korgun'da ramazan çadırı kuruldu

        Korgun'da Büyük Cami bahçesine ramazan çadırı kurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:46
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        Korgun'da ramazan çadırı kuruldu
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        Korgun'da Büyük Cami bahçesine ramazan çadırı kurulduğu bildirildi.

        Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da halkın ve belediyenin iş birliğiyle ramazan ayı süresince Büyük Cami bahçesine ramazan çadırı kurulduğunu belirtti.

        İlçede yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç, çadıra gelemeyen vatandaşların ise evine iftar yemeği gönderileceğini aktaran Kozan, "Daha fazla katkı, daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak demek. Bu sofralarda bende katkı sağlamak istiyorum diyen hayırseverlerimizi bekliyoruz. Yaptığınız ve yapacağınız hayırları, tuttuğunuz oruçları, ibadetlerinizi Allah kabul etsin. Şimdiden teşekkür eder sağlık ve esenlikler dilerim. Allah’a emanet olun." ifadesini kullandı.

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