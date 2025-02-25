Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişinin yakalandığı 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Şubat - 23 Şubat tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişinin yakalandığı, 4 kişinin tutuklandığı ayrıca 4 narkotik ve 2 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda 20 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 17 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığı aktarılan açıklamada, 235,94 gram sentetik uyuşturucu, 763 sentetik ecza ele geçirildiği, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 1081 araç sürücüsüne, 2 milyon 768 bin 264 lira idari işlem uygulandığı, 44 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.