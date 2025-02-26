Orta ilçesinde "Bağımsızlık Seferberliği" tanıtıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği "Bağımsızlık Seferberliği" projesinin tanıtımı yapıldı.

Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Yaşar Börekci, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yeşilay Orta Temsilcisi Sefa Dudu, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Bağımsızlık Seferberliği'nin toplumun tüm kesimlerine ulaşmasının hedeflediğini belirtti.

Özcan, "Yeşilay, bir asrı aşkın deneyimiyle, sağlıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için 'Bağımsızlık Seferberliği'ni hayata geçirdi. Çeşitli meslek grupları, Yeşilay'ın saha çalışmalarına ve bilinçlendirme faaliyetlerine katılarak topyekun mücadelenin önemli bir parçası oluyor." dedi.

Program, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimiyle birlikte sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.

Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, bağımlılık sorununa karşı toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor. "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla yürütülen kampanya, şehirlerden mahallelere, mahallelerden sokaklara kadar geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.