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        Çankırı'da kadın çiftçilere gıda eğitimi verildi

        Çankırı'da kadın çiftçilere güvenilir gıda ve gıdaların korunma yöntemleri eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:52
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        Çankırı'da kadın çiftçilere gıda eğitimi verildi
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        Çankırı'da kadın çiftçilere güvenilir gıda ve gıdaların korunma yöntemleri eğitimi verildi.

        Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, İçyenice köyünde yaşayan kadın çiftçilere ziraat mühendisi İmran Akbaş tarafından güvenilir gıda, gıdaların korunma yöntemleri ve bilinçli tüketici olmanın gereklilikleri konularında bilgi aktarıldı.

        Programda, gıdaların temiz ve hijyenik koşullarda üretilmesi, depolanması ve korunmasının önemi ile besin öğeleri ve grupları, günlük öğün planlaması, sütün gelişimdeki rolü, ekmek israfı ve önlenmesi gibi konular ele alındı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan, asıl denetçinin tüketici olduğunu vurgulayarak, insan hayatında önemli bir yere sahip olan gıdaların tarladan sofraya kadar hijyenik koşullarda üretilmesi, saklanması ve korunmasının önemini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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