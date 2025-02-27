Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy’de köpeği Güllü ile yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Avşar, her sabah düzenli yürüyüş yaptığını belirtti.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar; sette kapris yapan oyuncularla ilgili sorulan bir soruya net bir yanıt verdi. Son dönemde bazı oyuncuların setteki kaprislerinin gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Avşar, "Benim yanımda böyle bir şey yapan olursa, o gün işine son verilir. Ben mesleğimde çaycıdan, temizlikçiden besleniyorum. İnsanların günlük hayatından ilham alıyorum. Belki bu fazla mütevazı bir tavır gibi görünebilir ama bugüne kadar hiçbir zararını görmedim" dedi.

Hülya Avşar, hayranlarının öz çekim isteğini geri çevirmedi.

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Aynı sette başrolü paylaştığı bir oyuncunun kapris yapması halinde nasıl bir tavır sergileyeceği sorusuna ise Hülya Avşar; "Hiç fark etmez. O saygısızlığı, o gerginliği yaşatan insanla zaten devam edemem. Saygı ve sevgi benim için çok önemli” şeklinde yanıt verdi.

"MAÇLARI TÜRK HAKEMLER YÖNETMELİ"

Hülya Avşar'ın Galatasaray - Fenerbahçe derbisini 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönetmesiyle ilgili neler düşündüğü yönündeki soruya cevabı şöyle oldu; "Derbide bir tatsızlık çıkmamasının nedeni belki de yabancı hakemdir ama ben her zaman Türk hakemlerinin destekçisiyim."