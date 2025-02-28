Korgun'da gıda denetimleri sürüyor

Korgun ilçesinde ramazan ayı öncesi gıda denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, yaptığı yazılı açıklamada, Korgun Kaymakamlığı ve Korgun Belediyesi tarafından oluşturulan komisyonla ilçede faaliyet gösteren esnafların ramazan ayı öncesi denetlendiğini belirtti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını aktaran Kozan, "Marketlerde raf ve kasa etiket fiyatları karşılaştırılırken, değerli hemşerilerimizin kaliteli ürüne ulaşmaları için son tüketim tarihleri de kontrol edildi. Denetimler ara vermeden devam edecektir. Hayırlı ramazanlar." ifadesini kullandı.