Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Özlü köyünde bayram şenliği düzenlendi

        Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde ikincisi gerçekleştirilen bayram şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlü köyünde bayram şenliği düzenlendi
        ABONE OL

        Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde ikincisi gerçekleştirilen bayram şenliği düzenlendi.

        Özlü köyü muhtarlığı ve Özlü Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlik, köy meydanında başladı.

        Etkinlikler kapsamında sinsin oyunu oynandı, konserler verildi, çocuklara yönelik çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Köy muhtarı Nadir Aydos, burada yaptığı açıklamada, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Adem Ağören de şenliğin köylüler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı artırdığını belirterek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesini arzuladıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Judo ve kuraş sporcusu ikiz kardeşler, milli formayı giyebilmek için ter dö...
        Judo ve kuraş sporcusu ikiz kardeşler, milli formayı giyebilmek için ter dö...
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Çerkeş'te vatandaşlar bayramda mezarlıkları ziyaret etti
        Çerkeş'te vatandaşlar bayramda mezarlıkları ziyaret etti
        Çerkeş'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Çerkeş'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Şabanözü Belediyesi'nden Ramazan Bayramı temizliği
        Şabanözü Belediyesi'nden Ramazan Bayramı temizliği