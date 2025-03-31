Özlü köyünde bayram şenliği düzenlendi

Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde ikincisi gerçekleştirilen bayram şenliği düzenlendi.

Özlü köyü muhtarlığı ve Özlü Kalkınma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenlik, köy meydanında başladı.

Etkinlikler kapsamında sinsin oyunu oynandı, konserler verildi, çocuklara yönelik çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Köy muhtarı Nadir Aydos, burada yaptığı açıklamada, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Adem Ağören de şenliğin köylüler arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı artırdığını belirterek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesini arzuladıklarını dile getirdi.