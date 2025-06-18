Avrasya ibibik kuşu yiyecek ararken görüntülendi
Çankırı'da yiyecek arayan Avrasya ibibik kuşu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çankırı'da yiyecek arayan Avrasya ibibik kuşu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Halk arasında çavuş kuşu olarak adlandırılan ibibik kuşu, Tüney köyü mevkisinde görüldü.
Kuşun yiyecek arayışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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