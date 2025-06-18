Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi.

Etkinliğe Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, eski milli sporcu Halil Mutlu ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Okul müdürü Ömer Şahinoğlu, burada yaptığı konuşmada, şenliği öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerini sağlamak, çeşitli sportif ve müzikli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için yaptıklarını söyledi.

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