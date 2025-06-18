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        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi

        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:25
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        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi
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        Şabanözü'nde ortaokul öğrencileri için bahar şenliği düzenlendi.

        Şehit Murat Somuncu Ortaokulu yıl sonu etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin müzikli yarışmalarının yanı sıra halk oyunları gösterileri ve resim sergisi izleyenlerin beğenisine sunuldu.

        Okul müdürü Ömer Şahinoğlu, burada yaptığı konuşmada, şenliği öğrencilerin sosyal, kültürel gelişimlerini sağlamak, çeşitli sportif ve müzikli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için yaptıklarını söyledi.

        Şahinoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, eski milli sporcu Halil Mutlu ile öğretmenler ve veliler katıldı.

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