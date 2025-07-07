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        Çankırı'da doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift için fidan dikiliyor

        Çankırı Belediyesi, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:01
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        Çankırı'da doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift için fidan dikiliyor
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        Çankırı Belediyesi, doğan her bebek ve nikahı kıyılan her çift adına fidan dikiyor.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından Çankırı Belediyesi tarafından ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

        Orman yangınlarına dikkati çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak için başlatılan proje kapsamında, yeni doğan bebek ve evlenen çiftler adına Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksine fidan dikilerek sertifikası ailelere hediye ediliyor.

        Vatandaşlar, kendi adlarına dikilen fidanları ziyaret ederek istedikleri zaman sulayabilecekler.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu uygulama ile ebeveynlerin dikilen fidanları çocukları ile birlikte büyüteceğini, evlenen çiftlerin ise birlikte geçirdikleri her yılı bir fidan ile yeşerteceklerini söyledi.

        Orman yangınları için önlem almakla kalmayıp hem doğayı hem de umutları yeniden yeşertmek adına adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Esen, "Bizler de bu adımları atarken vatandaşlarımızı da konuya dahil etmek istedik. En mutlu günleri için bir fidan kampanyası başlattık. Uygulama bizden, sahip çıkması da onlardan." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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