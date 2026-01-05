Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan üye sayısının artışına ilişkin açıklama

        AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, partisinin üye sayısının son 1 yılda 5 bin 892 artarak 41 bin 35'e yükseldiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:48
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan üye sayısının artışına ilişkin açıklama
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, partisinin üye sayısının son 1 yılda 5 bin 892 artarak 41 bin 35'e yükseldiğini söyledi.

        Erdoğan, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanlığınca açıklanan verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'a ulaştığını vurguladı.

        Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden kopartmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahada okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir." dedi.

        Çankırı'nın üye sayısındaki artışa da değinen Erdoğan, "Bizler şu son bir yılda toplamda 5 bin 892 yeni üyeyi ailemize kazandırdık. Son bir yıllık dönemde üye oranımız yüzde 10,66 oranında yükseldi. Üyemizi son bir yılda 37 bin 857'den 41 bin 35'e çıkarttık. Teşkilatlarımıza burada bir minnet borcumuz var. Yaklaşık iki yılı aşkın süredir görevdeyiz. Biz göreve geldiğimizde teşkilatlarımızla birlikte bu üye çalışmasına önem vermeye başladığımızda 29 bin 457 üyemiz vardı. Şu an 41 bin 35 seviyesine çıkarttık. AK Parti'mizin toplam üye oranını iki yıl içerisinde yüzde 37 oranında arttırdık. Toplamda iki yıl içerisinde 11 bin 562 yeni üye AK Parti ailemize katılmıştır. Seçmene göre üye oranımız ise yüzde 27,10. Yani toplamda Çankırı'da 151 bin 444 seçmenimiz var ve bunun 41 bin 30'u AK Partimiz'e üye." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

