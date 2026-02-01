Habertürk
Habertürk
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:43
        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        B.A. (25) idaresindeki 19 ACV 241 plakalı otomobil, Kastamonu-Çankırı kara yolu Akçavakıf köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Ş.M. (80) yönetimindeki 19 DL 380 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan E.A. ve S.M. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



