        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Kalfat'ta Ferfene Gecesi düzenlendi

        Kalfat Belediyesi, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği iş birliğiyle Ferfene Gecesi düzenlendi.

        Giriş: 01.02.2026 - 09:37 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:37
        Kalfat'ta Ferfene Gecesi düzenlendi
        Kalfat Belediyesi, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği iş birliğiyle Ferfene Gecesi düzenlendi.


        Kalfat Sosyal Tesisleri'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, yöre kültürü yaşatıldı.


        Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, yaptığı konuşmada, ilçeye yeni atandığını belirterek Kalfat'ta gördüğü birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnce, "Bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Kalfatlıların bir araya gelmesi takdire şayan. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

        Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Birlik ruhu olduğu sürece bu tür organizasyonlar devam eder. Kalfat'ta bu ruh fazlasıyla mevcut. Kalfat'ın adını ve kültürünü yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


        Doğan, Ferfene geleneğinin Yaren kültürüyle benzerlik taşıdığını, geçmişten gelen sohbet ve oyun kültürünün bu etkinliklerle yaşatıldığını belirtti.

        Orta Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Kıratlıoğlu da Kalfat'taki dayanışmanın örnek teşkil ettiğini ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programın sonunda Kalfat Gençlik Kolları Başkanı Yasin Tavukcu tarafından Belediye Başkanı Salim Doğan'a Türk bayrağı takdim edildi.

        Ferfene Gecesi, geleneksel sohbetler ve oyunlar eşliğinde sona erdi.

        Programa, Çankırı Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek ile diğer şehirlerden gelen çok sayıda Kalfatlı vatandaş katıldı.







