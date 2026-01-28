Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Kalfat Belde Belediye Başkanı Doğan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan, yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalfat Belde Belediye Başkanı Doğan, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan, yürüttükleri projelerle ilgili bilgi verdi.


        Doğan, yaptığı açıklamada, Kalfat'ta bir ilki gerçekleştirerek Dere Kenarı Caddesi'nin araç trafiğine kapatıldığını ve yürüyüş yolu haline getirilmeye başlandığını söyledi.

        Beldede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Doğan, doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü, altyapı çalışmalarına paralel olarak üstyapı yatırımlarına da büyük önem verdiklerini anlattı.


        Bu kapsamda 20 bin metrekare kilitli parke taşı hibe aldıklarını belirten Doğan, ana caddelerin sıcak asfaltla, sokakların ise kilitli parke taşıyla kaplanacağını dile getirdi.

        Doğan, "Amacımız Kalfat'ı daha modern, daha yaşanabilir bir belde haline getirmek. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, sosyal hayatı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye devam etsin. Kalfat için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Kalfat'ın çehresi değişecek." ifadelerini kullandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, görev sürecindeki çalışmaları değerlendir...
        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, görev sürecindeki çalışmaları değerlendir...
        Çankırı'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
        Çankırı'da etkili olan sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü
        Çankırı'yı kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi
        Çankırı'yı kaplayan sis bulutları havadan görüntülendi
        Çerkeş'te "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi
        Çerkeş'te "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi
        Yerli turistler Çankırı'ya hayran kaldı
        Yerli turistler Çankırı'ya hayran kaldı
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor