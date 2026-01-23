Habertürk
Habertürk
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:13
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde sis etkili oluyor.

        Yoğun sis nedeniyle Şabanözü-Orta, Şabanözü-Çankırı ve Şabanözü-Çubuk kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.


        Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

        Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

