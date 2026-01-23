Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle Şabanözü-Orta, Şabanözü-Çankırı ve Şabanözü-Çubuk kara yolunda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.

