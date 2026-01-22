Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

Çankırı'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.



İl merkezinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.



Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.



Polis ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.







