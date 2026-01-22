Habertürk
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

        Çankırı'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:33
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

        İl merkezinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Polis ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunuyor.



