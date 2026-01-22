Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da yaban hayvanları için karlı kaplı alanlara yem bırakıldı

        Çankırı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlere beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 13:28
        Çankırı'da yaban hayvanları için karlı kaplı alanlara yem bırakıldı
        Çankırı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlere beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

        Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanlarının geçiş güzergahları belirlendi.

        Ekiplerce belirlenen noktalara saman, buğday ve pazar artıkları bırakılarak yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

        Çalışmalara katılan Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesinin ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada canlara nefes olmak için toplandık. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Çerkeş Orman İşletme Müdürümüz Faruk Yazıcı'ya, orman mühendisi Burak Özkan'a ve tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

