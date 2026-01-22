Çankırı'da yaban hayvanları için karlı kaplı alanlara yem bırakıldı

Çankırı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlere beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.



Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanlarının geçiş güzergahları belirlendi.



Ekiplerce belirlenen noktalara saman, buğday ve pazar artıkları bırakılarak yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi sağlandı.



Çalışmalara katılan Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesinin ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada canlara nefes olmak için toplandık. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Çerkeş Orman İşletme Müdürümüz Faruk Yazıcı'ya, orman mühendisi Burak Özkan'a ve tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.













