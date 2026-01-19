Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da özel bireylere yönelik 19 milyon lira bütçeli projeler hayata geçirilecek

        Çankırı'da dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmesi ve özel gereksinimli çocuklara nitelikli hizmet sunması hedeflenen toplam 19 milyon liralık bütçeli iki proje hayata geçirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:55 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da özel bireylere yönelik 19 milyon lira bütçeli projeler hayata geçirilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmesi ve özel gereksinimli çocuklara nitelikli hizmet sunması hedeflenen toplam 19 milyon liralık bütçeli iki proje hayata geçirileceği bildirildi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamada, 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçirilecek, toplam 19 milyon lira büyüklüğündeki Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün "Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi" ile Şabanözü Belediyesi’nin "Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi" projelerinin sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi.

        Projeler ile Çankırı'da sosyal kapsayıcılığın, istihdamın ve yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada,


        "KUZKA desteğiyle, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplam bütçesi 7 Milyon lira olan 'Dezavantajlı Bireylerle Sera ve Uygulama Kafesi' projesi kapsamında, huzurevi kampüsünde sera ve uygulama kafeteryası kurulacak. Dezavantajlı bireylerin üretime katılımını, sosyal entegrasyonlarını, mesleki becerilerini ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, serada topraklı tarım yöntemiyle sebze, meyve ve kültür mantarı üretimi yapılacak. Üretilen ürünler uygulama kafeteryasında halkın erişimine açık biçimde satışa sunulacak. Proje ile engelli bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüven kazanmaları ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. 18 ay sürecek proje kapsamında 4 bin dezavantajlı bireyin rehabilitasyonu, 8 bin kişinin faaliyetlerden yararlanması ve engelli bireylerin istihdam edilmesi hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Şabanözü Belediyesi tarafından KUZKA desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan 12 milyon liralık bütçeli Şabanözü Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin de özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri için kapsamlı bir merkez olarak hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

        "Merkezde, engellilere yönelik, özel eğitim derslikleri, terapi ve duyusal entegrasyon alanları ile aile danışmanlığı birimleri yer alacak. Ayrıca çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerinidesteklemek amacıyla, el sanatları, müzik, resim ve spor gibi alanlarda atölyeler bulunacak.Proje ile engelli bireylerin eğitiminin yanı sıra ailelere de danışmanlık hizmetleriyle bütüncül bir yaklaşım sunulması hedefleniyor. Çankırı’da sosyal dönüşüme yönelik hayata geçirilecek iki projenin, TR82 Bölgesi’nde sosyal yaşamı güçlendirmenin yanı sıra dezavantajlı bireylerin üretken ve bağımsız bir yaşam sürmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Çankırı Valisi Çakırtaş göreve başladı Vali Hüseyin Çakırtaş: "Bu şehir, sa...
        Çankırı Valisi Çakırtaş göreve başladı Vali Hüseyin Çakırtaş: "Bu şehir, sa...
        Çerkeş çiçek balı coğrafi işaret tescili aldı
        Çerkeş çiçek balı coğrafi işaret tescili aldı
        "Çerkeş çiçek balı" coğrafi işaretle tescillendi
        "Çerkeş çiçek balı" coğrafi işaretle tescillendi
        Çankırı Valisi Çakırtaş, göreve başladı
        Çankırı Valisi Çakırtaş, göreve başladı
        Çankırı'ya atanan Vali Çakırtaş, görevine başladı
        Çankırı'ya atanan Vali Çakırtaş, görevine başladı
        Çankırı'da sosyal dönüşüme 19 milyon TL destek
        Çankırı'da sosyal dönüşüme 19 milyon TL destek