        Çankırı'da yaylada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Çankırı'da yaylada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Çankırı'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:49
        Çankırı'da yaylada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Çankırı'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        İl merkezinde yaşayan 2 kişi, dün akşam saatlerinde gezmek amacıyla traktörle Yapraklı Yaylası'na çıktı.

        Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası mahsur kalan söz konusu kişiler, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine AFAD ekipleri, kurtarma aracıyla bölgeye hareket etti.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 2 kişi bulundukları yerden alınarak kent merkezine getirildi.






