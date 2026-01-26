Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çerkeş'te "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne hediyesi dolayısıyla "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne hediyesi dolayısıyla "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi.

        Çerkeş Belediyesi'nce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sirk gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunun kendiler için motivasyon olduğunu belirterek,


        "Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her hizmetin en kıymetli karşılığıdır. Çerkeş’te çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Yerli turistler Çankırı'ya hayran kaldı
        Yerli turistler Çankırı'ya hayran kaldı
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Şabanözü'nde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
        Çankırı'da yaylada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Çankırı'da yaylada mahsur kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'da yaban hayvanlarının karla kaplı doğadaki yaşamı kamerada
        Çankırı'da yaban hayvanlarının karla kaplı doğadaki yaşamı kamerada
        Çankırı'da yaban hayvanları için karlı kaplı alanlara yem bırakıldı
        Çankırı'da yaban hayvanları için karlı kaplı alanlara yem bırakıldı