        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, görev sürecindeki çalışmaları değerlendirdi

        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:07 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:07
        Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, görev sürecindeki çalışmaları değerlendirdi
        Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

        Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, seçim beyannamelerinde yer alan 44 projenin tamamını hayata geçirdiklerini, bunların üzerine yeni projeler de eklediklerini söyledi.


        Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla önemli bir adım atarak Dodurga Tarım ve Hayvancılık Kooperatifini 21 kurucu üye ile kurduklarını anlatan Kaşıkcı, kooperatifin üye olmak isteyen herkese açık olduğunu dile getirdi.

        Su kaynakları konusunda da önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaşıkcı, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yapılan Kanlı Kaya Göleti'nin 100 bin metreküp su hacmine sahip olduğunu aktardı.


        Göletin yüzde 50 doluluk oranına ulaştığını vurgulayan Kaşıkcı, göletin tarımsal arazilerin sulanmasında kullanılacağını vurguladı.

        Beldede doğal gaz çalışmalarında da sona yaklaşıldığına dikkati çeken Kaşıkcı, "Hasan Dede Türbesi'ne seyir terası yapıldı. Bu alan düğün ve nişan gibi organizasyonlara da hizmet veriyor. Doğum yeri Dodurga olan 30 üniversite öğrencisine burs sağlandı. Ayrıca ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yönelik günlük sıcak yemek dağıtımı da düzenli olarak sürüyor." dedi.


        Kaşıkcı, Dodurga'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

