        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması ve Gazze'ye saldırıları Çankırı'da protesto edildi

        İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması ve Gazze'ye yönelik saldırıları Çankırı'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, teravih namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail aleyhinde slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, İslam dünyasının kalbinin kanadığını, ilk kıblenin zincirlere vurulduğunu söyledi.

        İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapattığını vurgulayan Kale, şöyle konuştu:

        "Kudüs Valiliği ve Filistinli yetkililerin de vurguladığı üzere, bu denli uzun süreli ve kapsamlı bir kapatma dalgası 1967’den bu yana ilk kez yaşanmakta ve son derece tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Ramazan ayının bu en yoğun, maneviyatın en zirve yaptığı günlerde Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurulması, namaz kılanların darp edilmesi ve Harem-i Şerif’in postallarla çiğnenmesi sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığın ortak hukuki ve ahlaki değerlerine karşı girişilmiş bir terör eylemidir."

        Kudüs’te ibadet hakkını gasp eden el ile Gazze’de çocukların üzerine tonluk bombalar yağdıran elin aynı kirli merkezden komuta edildiğine dikkati çeken Kale, "Gazze’de katliamlar artık hiçbir sınır, hiçbir kural ve hiçbir insani değer tanımamaktadır. Şehit sayısı 72 bini aşmış, şehirler devasa birer enkaz yığınına ve çocuk mezarlığına dönüştürülmüştür. İsrail, sadece modern silahlarla değil, suyu keserek, gıdayı engelleyerek ve hastaneleri kasten yerle bir ederek bir halkı topyekun yok etmeyi amaçlayan sistematik bir açlık soykırımı yürütmektedir.” ifadesini kullandı.

        Kale, İsrail’in bu pervasızlığına "dur" demeyen her gücün, bu soykırımın suç ortağı olduğunu da aktararak, Mescid-i Aksa’nın kapılarının derhal kayıtsız şartsız açılması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
