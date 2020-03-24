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Mahalle muhtarından örnek davranış Sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

İHA

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin Ulusu Mahalle muhtarı Ersin Kantar, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için örnek bir davranış sergiledi.

Mahalle muhtarından örnek davranış Sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin Ulusu Mahalle muhtarı Ersin Kantar, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için örnek bir davranış sergiledi.
Ulusu Mahalle muhtarı Ersin Kantar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması noktasında getirilen sınırlandırma dolayısıyla harekete geçerek bu grubun ihtiyaçlarını muhtarlık üzerinden karşılıyor. Çerkeş ilçesindeki birçok sosyal projede adından bahsettiren mahalle muhtarı Kantar, Korona virüs salgınından 65 yaş üstü vatandaşların etkilenmemeleri için vatandaşları uyardı. Daha sonrasında da ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim etti.
Ulusu Mahalle Muhtarı Ersin Kantar, "Korona virüse karşı mahallemizde önlemlerimizi aldık. Gerek mesaj yoluyla gerekse tek tek evlerini ziyaret ederek 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını, ihtiyaçlarını muhtarlığımız tarafından karşılayacağımızı ve devletimizin koyduğu kurallara uymaları gerektiğini bildirdik" dedi.
Mahalle sakinlerinden 65 yaş üstü Seher Soydal'ın market alışverişini yapan Kantar, "Mahallemizden Seher teyzemizin alışverişini yaptık. Birazdan kendisine teslim edeceğiz. Sadece mahallemden değil diğer mahallelerimizden ve köylerimizden de ihtiyacı olan yaşlılarımız bize ulaşabilirler. Biz elimizden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

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