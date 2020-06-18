Elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde otlatılmak için dışarı çıkarılan büyükbaş hayvan, elektrik kaçağı bulunan direkten akıma kapılarak telef oldu.

Olay, ilçeye bağlı Aliözü köyünde yaşandı. Köyde besicilik yapan Mustafa Bağırgankaya, her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ahırdan çıkardı. Bağırgankaya'nın hayvanlarından birisi, köy içerisinde bulunan elektrik direğinin etrafında otladığı esnada direğe temas etti. İddialara göre elektrik akımına kapılan inek, sahibinin tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.



"Direkte elektrik kaçağı olduğu tespit edildi"

Olayı anlatan besici Mustafa Bağırgankaya, “Sabah saatlerinde ineklerimi otlatmak için dışarı çıkardım. Otlatmaya giderken elektrik direği ile temas eden ineğim öldü. Olay sonrası veterineri çağırdım. Veteriner kontrol ettiğinde hayvanın elektrik akımına kapılıp öldüğünü onayladı. Elektrik dağıtım şirketinin personelleri gelip direkte kaçak olup olmadığını araştırdılar ve kaçak olduğu tespit edildi. O anda hayvanla temas edince elektrik beni de sarstı. O arada geri çekildim” dedi.



"Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor"

Yaz mevsimi nedeniyle köylerindeki nüfusun yoğunlaştığını belirten Bağırgankaya, “Köyümüz şu an kalabalık. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Elektrik kaçağı bulunan direk ile oradan geçen bir çocuk temas etmiş olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasının ve köylere gereken önemin verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatmış olduk" ifadelerini kullandı.

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