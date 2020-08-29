Çankırı´da traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı



Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde meydana geldi. Bora Ayrancı yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Bora Ayrancı ile Elif ve Hanife Ayrancı (49) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanife Ayrancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI

2020-08-29 01:50:52



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