TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta ekmek var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta ekmek var

DHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Tarım ve hayvancılıkta ekmek var


Ramazan SARICI/ ÇANKIRI, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüsle tarım ve hayvancılığın önemine tüm dünyanın vardığını belirterek, "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil bu işe yönelmek lazım" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çankırı Ticaret Borsası Kızılırmak Satış Salonu'nun açılışı için Çankırı'ya geldi. Hisarcıklıoğlu'na Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile oda ve borsa temsilcileri eşlik etti. Açılışın ardından katılımcılara seslenen Hisarcıklıoğlu, "Pandemiyle beraber bütün dünya şunun farkına vardı. Tarım ve hayvancılık dünya için çok önemli olacak, denmişti. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya şimdi tarımı ve hayvancılığı keşfetmeye başladı. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Kızılırmak, Çankırı için müthiş bir şans. Son 10 yılda en çok fiyatı artan ham maddeler ne? En çok fiyatı artan ham maddeye baktığınızda tarım ve hayvancılık birinci sırada yer almaktadır. Onun için tarım ve hayvancılıkta ekmek var. Doğru alandasınız. Sakın ha sakın, başka alana değil bu işe yönelmek lazım" dedi. 
Kızılırmak havzasından daha fazla ürün elde edilmesi için çalışma yapacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki dönem çok sıkıntılar olacak bütün dünya için. Pandemide gördük ki herkes 'Önce ben, benim halkım' diyor. Onun için Kızılırmak havzasını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Daha fazla gelir, ürün elde edebilmek için bütün Kızılırmak havzasını kapsayacak şekilde bir çalıştay yapmamız lazım. Bizim elde ettiğimiz verimlilikle başka ülkeleri mukayese ettiğimizde aramızda çok fark var, daha çok gideceğimiz yol var. Özellikle TOBB olarak tarımla hayvancılıkla ilgili bir sürü projeye destek verdik" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Çankırı TOBB Fen Lisesi'nin açılışına katıldıktan sonra Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.
Sanayici ve iş insanlarına hitap eden Hisarcıklıoğlu, "Pandemi döneminde Türkiye'de bir önceki yıla göre 40 milyar dolar ihracatımız arttı. Tarihimizde bir rekoru yaşadık. Türk iş dünyasının esnekliğinin müthiş bir göstergesi bu. Dünya ticareti, ihracatları küçülürken bizim tam 40 milyar dolar arttı 1 yılda. Tarihimizde böyle bir rekor yok. Bunu sizler yaptınız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çankırı / Merkez RAMAZAN SARICI
2022-05-17 17:48:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Bütün dünya tarım ve hayvancılığı teşvikliyor" "Önümüzdeki dönem bütün dünya için çok sıkıntılı olacak"
YEREL HABERLER Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat ...
ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER ÇAKÜ’de geleceğin sağlık profesyonelleri beyaz ...
Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü
YEREL HABERLER Çankırı’da onlarca vatandaş ‘aile’ için yürüdü
Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Çankırı’da özel eğitim okullarına spor malzemesi ...
10 ülkeden gelen ressamlar Ilgaz Dağı’nda buluştu: Ortaya çıkan eserler mest etti
YEREL HABERLER 10 ülkeden gelen ressamlar Ilgaz Dağı’nda buluştu: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.