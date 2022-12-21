Hititlerden beri elde ediliyor! İşte tuz şehri 0:00 / 0:00

AA

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen Yer Altı Tuz Şehri, astım, bronşit, akciğer hastalıklarının tedavisinin yanında farklı atmosferiyle de dikkati çekiyor. Mağarada 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ve çok sayıda heykel ile sanat eseri bulunuyor. Bu yıl Çankırı Belediyesi tarafından 27-29 Ağustos'ta ilki düzenlenen Uluslararası Tuz Fest 2022 ile mağaranın geçen yıl 200 bine yaklaşan ziyaretçi sayısında da artış sağlandı.

5 BİN YILLIK Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yer Altı Tuz Şehri'nin 5 bin yıllık bir işletme olduğunu söyledi. Mağaranın Hititler döneminden kaldığını ve halen tuz üretimi yapıldığını belirten Esen, "Çankırı'mızın alternatif turizm anlamında lokomotifi olarak saydığımız tuz mağaramızı, yani Yer Altı Tuz Şehri'mizi ön plana çıkarma gayretindeyiz. 2019'da bir hedef koymuştuk, yılda 1 milyon ziyaretçi diye. Fakat görülüyor ki bunu 10 yıllık planımızdan önce, herhalde önümüzdeki 2-3 yılda gerçekleştireceğiz." dedi. Bu yıl ilk defa festival düzenlediklerini, 3 günde çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Esen, "3 gün içinde ziyaret sayımız 500 binleri geçti. Allah nasip ederse 2023 Tuz Fest'te 1 milyon hedefliyoruz. Burada 18 bin metrekare kapalı alandayız. 150 metre yerin altında stabil sıcaklığa sahip. Dışarısı ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun, içeride 13-14 derecelik bir sıcaklıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.