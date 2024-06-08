CANLI | Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de kozlarını paylaşıyor.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, tüm Türkiye'nin merakla beklediği düelloda Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde canlı yayında merak edilenleri yanıtlıyor.

Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.

Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim.

Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım.

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Ali Koç: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk. Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın Pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor. Sosyal medyada biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz, görüş ayrılıklarından beri. Pazartesi sabahı bütün Fenerbahçelilerin güç birliği yapması lazım. Babamdan da örnek verdim 'affedilmeyecek bir şey yok' diye. 20 yıldır en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığı ile anlatamayacağımız şeyler yaşadık. Kurşunlama, 3 Temmuz, şampiyonlukları son dakikada kaybetmek. Ve bu sene yaşadıklarımız. Camia kırılgan olduğu için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. 10 sene gelmeyen şampiyonluk, iki liderin birbiriyle ters düşmesi. Yarın Allah'ın izniyle seçim yapacağız. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım, istiyorsa destek olmak, amenna. Kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa geçmişi kapatırım. Ama iki tarafın da birbiri hakkında ciddi söylemleri oldu. Kendisiyle birlikte yöneticiydik, ondan önce dostluğumuz vardı. Sonra koptuk. Aramızda güven müessesesini tesis etmemiz lazım. Söylenmiş laflar var hatta ailelere kadar uzanan.

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Sayın Başkanım birbirimize ne düşünürsek söyleyelim. Camia da bilgilensin, en sağlıklı kararı versin. 6 sene boyunca sayın başkan bir YDK'ya geldi, Şekip Bey'in seçildiği. Onun haricinde anlam veremediğimiz ölçüde kongreden bir gün önce basın toplantıları.

Aziz Yıldırım: Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü.

Ali Koç: Siz sadece futbol düşünüyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Amatöre çekmeyin. Kurucusu benim. 1998'de ben verdim Forti Murat'la kadınları kurduk. Amatörlerle ilgili bir şey söylemiyorum. Burada bir tek futbol sıkıntılı.

Aliciğim sana bir şey tavsiye edeyim; Hallac-ı Mansur'u oku. Benim ne dediğimi anlarsın.

Ali Koç: Ben sizin basketbolu kurmuş olduğunuzu biliyorum.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, tebrik ettim, duymadınız mı?

Ali Koç: Ben duymadım.