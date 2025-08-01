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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın toparlanmaya başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 00:10 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:10
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        ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrası altın fiyatları 31 Temmuz 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Altın piyasasında geçtiğimiz haftanın zirve seviyeleri sonrası yaşanan düşüş, bugün yerini sınırlı bir toparlanmaya bıraktı. Güne 4274 liradan başlayan gram altın, şu anda 4 bin 306 liradan işlem görüyor. İşte 1 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve ons altın fiyatları canlı takip ekranı…

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 31 TEMMUZ 2025

        Güne 3274 dolardan başlayan ons altın, 3305 dolardan işlem görüyor.

        Güne 4274 liradan başlayan gram altın ise 4306 liradan alıcı buluyor.

        CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.306,9870

        Satış: 4.307,4440

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.305,08

        Satış: 3.305,71

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.891,7600

        Satış: 7.043,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.565,5200

        Satış: 28.084,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.120,00

        Satış: 28.269,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.744,28

        Satış: 14.090,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.574,74

        Satış: 28.095,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.606,13

        Satış: 29.327,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.362,68

        Satış: 3.320,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.934,86

        Satış: 4.137,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.042,00

        Satış: 70.564,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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