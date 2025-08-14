Canlı altın fiyatları 14 Ağustos 2025: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Güne yükselişle başlayan ons altın, saat 7.30 itibarıyla 3360 dolar seviyesinde. Peki 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Kapaliçarşı canlı altın fiyatları grafiği güncellenerek duyuruluyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "14 Ağustos bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik sürüyor. İşte 14 Ağustos canlı altın fiyatları son durum
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.393,94
Satış: 4.404,1130
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.360,45
Satış: 3.361,13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.343,00
Satış: 71.848,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.180,7400
Satış: 28.708,8700
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.407,56
Satış: 3.371,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.045,5200
Satış: 7.200,4300
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.137,54
Satış: 29.872,18
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.016,66
Satış: 14.369,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.007,79
Satış: 4.212,20
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.643,00
Satış: 28.784,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.121,20
Satış: 28.651,29