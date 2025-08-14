Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Kapaliçarşı canlı altın fiyatları grafiği güncellenerek duyuruluyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "14 Ağustos bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik sürüyor. İşte 14 Ağustos canlı altın fiyatları son durum