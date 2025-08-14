Habertürk
        Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Güne yükselişle başlayan ons altın, saat 7.30 itibarıyla 3360 dolar seviyesinde. Peki 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Giriş: 14.08.2025 - 07:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:14
        Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Kapaliçarşı canlı altın fiyatları grafiği güncellenerek duyuruluyor. Yaşanan değer artışıyla birlikte yatırım yapmak ya da hediyelik takı almak isteyenler güncel altın fiyatları alış - satış tablosunu inceliyor. Özellikle "14 Ağustos bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik sürüyor. İşte 14 Ağustos canlı altın fiyatları son durum

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.393,94

        Satış: 4.404,1130

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.360,45

        Satış: 3.361,13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.343,00

        Satış: 71.848,00

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.180,7400

        Satış: 28.708,8700

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.407,56

        Satış: 3.371,77

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.045,5200

        Satış: 7.200,4300

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.137,54

        Satış: 29.872,18

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.016,66

        Satış: 14.369,40

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.007,79

        Satış: 4.212,20

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.643,00

        Satış: 28.784,00

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.121,20

        Satış: 28.651,29

