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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 MAYIS 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın kayıplarını geri aldı! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası altın kayıplarını geri aldı. Gram altın, güne 4 bin TL'nin üzerinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 16 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:35 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:28
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları sert düştü. Perşembe günü ons altın fiyatı 3 bin 120 dolar, gram altın ise 3 bin 889 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak ABD işsizlik maaşı ve ÜFE verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından sarı metal bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Dün 3889 TL seviyesine kadar inen gram altın, güne 4059 TL seviyesini görerek başladı. Altının gram fiyatı şu sıralar 4020 TL seviyesinden alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.020,1530

        Satış: 4.020,6280

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.220,23

        Satış: 3.220,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.432,2400

        Satış: 6.573,7300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.728,9800

        Satış: 26.214,4900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.491,00

        Satış: 26.709,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.805,34

        Satış: 13.128,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.690,97

        Satış: 26.176,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.710,97

        Satış: 27.378,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.222,31

        Satış: 3.164,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.706,76

        Satış: 3.909,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.820,00

        Satış: 66.875,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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