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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 MAYIS 2025: Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta küresel çapta yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını tepetaklak etti. ABD ile Çin arasında ticaret müzakereleri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından altın, çarşamba ve perşembe günleri sert düşüş göstermişti. ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası değerli metal, sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri almıştı. Ancak altının gram fiyatı, yeniden 4 bin TL'nin altına indi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 17 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 08:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:04
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        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları sert düştü. Perşembe günü ons altın fiyatı 3 bin 120 dolar, gram altın ise 3 bin 889 lira seviyesine kadar gerilemişti. ABD işsizlik maaşı ve ÜFE verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının ardından sarı metal bir miktar toparlanma gösterdi. Ancak yeniden değer kaybı yaşadı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Altının gram fiyatı, saat 17.30 itibarıyla 3.973 TL seviyesinden alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.973,2240

        Satış: 3.973,5990

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.204,46

        Satış: 3.205,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.359,3600

        Satış: 6.499,1700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.428,6300

        Satış: 25.907,8700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.419,00

        Satış: 26.615,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.683,80

        Satış: 13.003,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.447,12

        Satış: 25.927,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.840,23

        Satış: 27.531,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.216,05

        Satış: 3.155,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.696,40

        Satış: 3.895,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.640,00

        Satış: 66.639,00

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