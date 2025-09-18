Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL 2025: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Tarihi zirve sonrası fiyatlarda sert düşüşler görüldü. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 08:11 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:14
        1

        Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dün, altının ons fiyatı 3700 doları aşarak rekor kırdı. Bugün ise an itibarıyla ons altın 3651 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.834,13

        Satış: 4.834,60

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.650,53

        Satış: 3.651,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.650,53

        Satış: 3.651,41

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.938,09

        Satış: 31.521,55

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.179,00

        Satış: 32.448,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.420,80

        Satış: 15.809,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 30.938,09

        Satış: 31.521,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.777,16

        Satış: 33.602,05

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.712,33

        Satış: 3.732,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.503,34

        Satış: 4.740,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.166,00

        Satış: 80.888,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
