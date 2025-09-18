Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 19 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar ve al sat yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın altıncı faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karar sonrası altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Ons altın, rekor seviyelere çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Tarihi zirve sonrası fiyatlarda sert düşüşler görüldü. Ons altındaki düşüş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Fed'in faiz indirimi kararı sonrası dün, altının ons fiyatı 3700 doları aşarak rekor kırdı. Bugün ise an itibarıyla ons altın 3651 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.834,13
Satış: 4.834,60
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.650,53
Satış: 3.651,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.650,53
Satış: 3.651,41
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.938,09
Satış: 31.521,55
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.179,00
Satış: 32.448,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.420,80
Satış: 15.809,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.938,09
Satış: 31.521,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.777,16
Satış: 33.602,05
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.712,33
Satış: 3.732,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.503,34
Satış: 4.740,28
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.166,00
Satış: 80.888,00