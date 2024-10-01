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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 2 Ekim 2024: Altın fiyatlarında gerileme! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında gerileme! 2 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de gerilemeye devam ediyor. Daha önce 3 bin TL sınırını zorlayan gram altın, 2 bin 900 TL seviyesine çekildi. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 2 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 07:07 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:08
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        1

        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

        Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

        Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 2 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

        30 Eylül Pazartesi günü 2 bin 902 lira olan gram altın 1 Ekim Salı günü 2 bin 918 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 643 liradan, 4 bin 670 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.918,64

        Satış: 2.919,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.650,38

        Satış: 2.650,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.670,4800

        Satış: 4.773,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.681,7100

        19.034,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.700,00

        Satış: 19.825,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.310,46

        Satış: 9.545,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.679,30

        Satış: 19.031,98

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.042,19

        Satış: 20.551,69

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.637,21

        Satış: 2.476,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.755,96

        Satış: 2.903,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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