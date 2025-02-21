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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2025: Altında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 21 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran gram altın, bugün 3 bin 430 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 07:38
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.942 TL seviyesindeyken, gram altın 3.434 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        21 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3429 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3426 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü. Böylece 3452 lirayla gram altın tarihi zirvesini görmüş oldu.

        Şu sıralar 3430 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.430,0720

        Satış: 3.430,5410

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.930,71

        Satış: 2.931,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.488,1200

        Satış: 5.608,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.952,4600

        Satış: 22.367,1300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.964,00

        Satış: 23.148,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.941,33

        Satış: 11.217,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.951,26

        Satış: 22.366,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.263,44

        Satış: 23.846,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.918,44

        Satış: 2.808,14

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.212,96

        Satış: 3.388,44

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.057,00

        Satış: 57.754,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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