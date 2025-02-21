Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.942 TL seviyesindeyken, gram altın 3.434 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…