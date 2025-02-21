Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 21 Şubat 2025 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altını yükseltiyor. Hemen her gün rekor üstüne rekor kıran gram altın, bugün 3 bin 430 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altında yükselişe neden oluyor. Bugün ons altın 2.942 TL seviyesindeyken, gram altın 3.434 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
21 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3429 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3426 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü. Böylece 3452 lirayla gram altın tarihi zirvesini görmüş oldu.
Şu sıralar 3430 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.430,0720
Satış: 3.430,5410
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.930,71
Satış: 2.931,39
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.488,1200
Satış: 5.608,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.952,4600
Satış: 22.367,1300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.964,00
Satış: 23.148,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.941,33
Satış: 11.217,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.951,26
Satış: 22.366,29
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.263,44
Satış: 23.846,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.918,44
Satış: 2.808,14
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.212,96
Satış: 3.388,44
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.057,00
Satış: 57.754,00