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        Haberler Bilgi Spor SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin son 16 turu rakibi belli oldu!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile rövanşta 2-2 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı. Bugün yapılan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin son 16 turu rakibi belli oldu. Futbolseverler ise bu noktada ''UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Eşleşmelerin yanı sıra maç programı da merak ediliyor. İşte, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:26
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        Son dakika: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 21 Şubat Cuma bugün gerçekleştirildi. Böylece sarı-lacivertli temsilcimizin son 16 turu rakibi belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rakibi ve maç tarihleri hakkında detaylar…

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        FENERBAHÇE AVRUPA'DA SON 16'DA

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

        İstanbul'da 3-0 yendiği Anderlecht ile Belçika'da 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, tur biletini aldı.

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        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 Cuma bugün gerçekleşti.

        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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        FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.

        Sarı-lacivertli ekip, Rangers'i elemesi halinde çeyrek finalde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar, ilk maçlarını 6 Mart'ta oynayacak.

        Bu maçlardan bir hafta sonra 13 Mart'ta son 16 turunun rövanş karşılaşmaları gerçekleşecek.

        Rövanş maçları sonrası Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar netlik kazanacak.

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        RANGERS'IN AVRUPA KARNESİ

        İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.

        Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.

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        UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

        Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

        Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

        Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

        Final: 21 Mayıs 2025

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