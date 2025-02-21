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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 22 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Şubat 2025 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son iş gününde durağan seyre geçti. ABD ekonomisindeki bozulma, Trump'ın ısrarcı korumacı söylemleri ve savaşlara yönelik tayin edici açıklamaları altın üzerinde etkili oluyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 435 liradan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:16
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altında durağan seyir gözlemleniyor. ABD'deki ekonomik verilerin kötüleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları ve jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması altın fiyatlarını etkiliyor. Bugün ons altın 2.929 TL seviyesindeyken, gram altın 3.435 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 22 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        21 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3429 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3426 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü. Böylece 3452 lirayla gram altın tarihi zirvesini görmüş oldu.

        Şu sıralar 3435 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.434,9090

        Satış: 3.435,3070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.928,8600

        Satış: 2.929,7500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.495,8500

        Satış: 5.616,7300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.983,4200

        Satış: 22.398,2000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.956,00

        Satış: 23.078,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.956,56

        Satış: 11.232,90

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.981,80

        Satış: 22.397,09

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.323,81

        Satış: 23.914,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.917,98

        Satış: 2.801,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.211,77

        Satış: 3.378,24

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.036,00

        Satış: 57.579,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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