Altın yeniden yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Rekor seviyenin altında seyreden altın, önceki seansta yüzde 1,3 düştükten sonra biraz yükseldi. Külçe altın, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 30 dolar aşağıda, ons başına 2.925 dolara yakın işlem görüyor. Güne 3413 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3420 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın son günlerde, Fed’in temmuz ayında faiz oranlarında indirime gideceği umutlarını artıran zayıf ABD verileri ve Başkan Donald Trump'ın güvenli liman talebini artıran tarife tehditleri tarafından desteklendi. Fiyatlar ayrıca külçe altın destekli borsa yatırım fonlarına olan yenilenen ilgiyle de desteklendi. Anlık verilere göre gram altın 3420 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3420 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.419,9640
Satış: 3.420,5860
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.917,2800
Satış: 2.917,7500
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.472,0000
Satış: 5.592,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.887,7700
Satış: 22.302,2200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.693,00
Satış: 22.871,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.917,05
Satış: 11.192,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.899,92
Satış: 22.313,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.192,32
Satış: 23.773,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.895,07
Satış: 2.780,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.174,99
Satış: 3.348,09
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.383,00
Satış: 57.063,00