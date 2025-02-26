Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ŞUBAT 2025: Altın yeniden yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın yeniden yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Rekor seviyenin altında seyreden altın, önceki seansta yüzde 1,3 düştükten sonra biraz yükseldi. Külçe altın, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık 30 dolar aşağıda, ons başına 2.925 dolara yakın işlem görüyor. Güne 3413 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3420 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın son günlerde, Fed’in temmuz ayında faiz oranlarında indirime gideceği umutlarını artıran zayıf ABD verileri ve Başkan Donald Trump'ın güvenli liman talebini artıran tarife tehditleri tarafından desteklendi. Fiyatlar ayrıca külçe altın destekli borsa yatırım fonlarına olan yenilenen ilgiyle de desteklendi. Anlık verilere göre gram altın 3420 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3420 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.419,9640

        Satış: 3.420,5860

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.917,2800

        Satış: 2.917,7500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.472,0000

        Satış: 5.592,6600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.887,7700

        Satış: 22.302,2200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.693,00

        Satış: 22.871,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.917,05

        Satış: 11.192,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.899,92

        Satış: 22.313,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.192,32

        Satış: 23.773,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.895,07

        Satış: 2.780,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.174,99

        Satış: 3.348,09

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 56.383,00

        Satış: 57.063,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        Emekli bayram ikramiyesi son durum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        MİT ve jandarmadan dolandırıcılık operasyonu
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Trump: Ukrayna için barış gücü gerekecek
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Andromedalı sevgilisiyle final yaptı
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        Düğün faciası! "Kardeşim gibiydi"
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Ukrayna ile ABD maden anlaşmasında son dönemeçte
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!