Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın son günlerde, Fed’in temmuz ayında faiz oranlarında indirime gideceği umutlarını artıran zayıf ABD verileri ve Başkan Donald Trump'ın güvenli liman talebini artıran tarife tehditleri tarafından desteklendi. Fiyatlar ayrıca külçe altın destekli borsa yatırım fonlarına olan yenilenen ilgiyle de desteklendi. Anlık verilere göre gram altın 3420 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...