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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 26 ŞUBAT 2025: Altında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 403 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 411 lira düzeyinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:18
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        1

        Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlik, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 403 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3403 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.403,7930

        Satış: 3.403,8870

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış:2.914,1300

        Satış: 2.914,1300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.440,0080

        Satış: 5.561,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.832,1200

        Satış: 22.244,1400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.545,00

        Satış: 22.660,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.878,22

        Satış: 11.152,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.824,65

        Satış: 22.237,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.909,02

        Satış: 23.489,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.882,34

        Satış: 2.759,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.153,95

        Satış: 3.316,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 56.016,00

        Satış: 56.536,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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