Altın fiyatları düşüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 403 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 411 lira düzeyinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 26 Şubat 2025 Çarşamba verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizlik, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 403 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek de 3435 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3403 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.403,7930
Satış: 3.403,8870
ALTIN/ONS FİYATI
Alış:2.914,1300
Satış: 2.914,1300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.440,0080
Satış: 5.561,0100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.832,1200
Satış: 22.244,1400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.545,00
Satış: 22.660,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.878,22
Satış: 11.152,72
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.824,65
Satış: 22.237,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.909,02
Satış: 23.489,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.882,34
Satış: 2.759,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.153,95
Satış: 3.316,88
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.016,00
Satış: 56.536,00