Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 3 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin tarifeleri açıklamasıyla birlikte altın güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Trump tarifeleri sonrasında altının onsu 3 bin 160 doların üzerini görerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altında yüzde 20'lik artış görüldü. Gram altın ise 3 bin 815 TL seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...
Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü. Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3 bin 815 TL'den, çeyrek altın 6 bin 238 TL'den satılıyor. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3815 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.815,0690
Satış: 3.815,5450
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.146,5200
Satış: 3.147,2200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.104,1100
Satış: 6.238,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.405,0800
Satış: 24.865,7700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.136,00
Satış: 25.351,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.179,47
Satış: 12.486,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.435,30
Satış: 24.896,17
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.535,35
Satış: 26.181,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.105,08
Satış: 3.027,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.517,04
Satış: 3.709,81
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 62.453,00
Satış: 63.251,00