Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü. Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3 bin 815 TL'den, çeyrek altın 6 bin 238 TL'den satılıyor. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…