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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025: Altında yeni rekor! Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 3 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'nin tarifeleri açıklamasıyla birlikte altın güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Trump tarifeleri sonrasında altının onsu 3 bin 160 doların üzerini görerek rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altında yüzde 20'lik artış görüldü. Gram altın ise 3 bin 815 TL seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 güncel altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:04
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        1

        Altın fiyatları 3 Nisan Perşembe günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump tarifeleri sonrasında altında yeni rekor görüldü. Altının onsu tarife haberlerinin ardından 3 bin 167 dolarla yeni rekor seviyesine geldi. Yılbaşından bu yana altında prim yüzde 20'ye ulaştı. Gram altın 3 bin 815 TL'den, çeyrek altın 6 bin 238 TL'den satılıyor. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 3 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3815 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.815,0690

        Satış: 3.815,5450

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.146,5200

        Satış: 3.147,2200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.104,1100

        Satış: 6.238,4200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.405,0800

        Satış: 24.865,7700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.136,00

        Satış: 25.351,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.179,47

        Satış: 12.486,27

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.435,30

        Satış: 24.896,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.535,35

        Satış: 26.181,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.105,08

        Satış: 3.027,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.517,04

        Satış: 3.709,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.453,00

        Satış: 63.251,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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