        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları toparlanıyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Değerli metal, yaşanan kayıpların ardından kısmen toparlandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 31 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:07
        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Değerli metal, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları sonrası sert düşüş yaşasa da 31 Ekim sabahı bir miktar toparlanma gösterdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın ve gram altın kaç TL? İşte, 31 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı!

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.383,3050

        Satış: 5.383,9260

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.980,68

        Satış: 3.981,69

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.614,4800

        Satış: 8.804,0900

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.470,0700

        Satış: 35.120,8800

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.403,00

        Satış: 36.713,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.154,13

        Satış: 17.586,63

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.415,81

        Satış: 35.065,69

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.002,56

        Satış: 37.937,10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.076,29

        Satış: 4.163,65

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.094,50

        Satış: 5.334,59

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 90.672,00

        Satış: 91.641,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
