        CANLI ALTIN FİYATLARI 4 EKİM 2025: Altın yükselişte! Bugün ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları 4 Ekim 2025: Altın yükselişte! Bugün ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da anlık değişen canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın üst üste yedinci haftalık yükselişine yöneldi. ABD'de hükümetin kapanması ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatı tarihi zirvelere çıkmıştı. En son ons altın ise 3884 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2025 Cumartesi ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

        Giriş: 04.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 04.10.2025 - 07:55
        Canlı altın fiyatları en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Gerek yatırımcısı gerek alıcısının dikkatini çeken altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanma ihtimali ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Özellikle gram altın ekim ayı başlangıcında 4,63 TL artarak yüzde 0,09 değer kazandı. Peki, 4 Ekim 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.208,97

        Satış: 5.209,75

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.334,35

        Satış: 8.517,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.884,69

        Satış: 3.888,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.751,00

        Satış: 35.085,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.616,61

        Satış: 17.035,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.337,41

        Satış: 33.967,56

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.337,41

        Satış: 33.967,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 35.374,38

        Satış: 36.263,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.863,07

        Satış: 5.093,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 86.556,00

        Satış: 87.510,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.933,89

        Satış: 3.998,40

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

