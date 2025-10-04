Canlı altın fiyatları 4 Ekim 2025: Altın yükselişte! Bugün ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da anlık değişen canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın üst üste yedinci haftalık yükselişine yöneldi. ABD'de hükümetin kapanması ve istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatı tarihi zirvelere çıkmıştı. En son ons altın ise 3884 dolar seviyesinde işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim 2025 Cumartesi ata, tam, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları
Canlı altın fiyatları en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Gerek yatırımcısı gerek alıcısının dikkatini çeken altın fiyatları, ABD’de hükümetin kapanma ihtimali ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Özellikle gram altın ekim ayı başlangıcında 4,63 TL artarak yüzde 0,09 değer kazandı. Peki, 4 Ekim 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.208,97
Satış: 5.209,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.334,35
Satış: 8.517,94
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.884,69
Satış: 3.888,39
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.751,00
Satış: 35.085,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.616,61
Satış: 17.035,88
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.337,41
Satış: 33.967,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.337,41
Satış: 33.967,56
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 35.374,38
Satış: 36.263,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.863,07
Satış: 5.093,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 86.556,00
Satış: 87.510,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.933,89
Satış: 3.998,40