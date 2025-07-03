Altın fiyatları geriledi! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 4 Temmuz Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'den gelecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük yükselişin ardından geriledi. Güncel verilere göre, ons altın 3358 dolar, gram altın ise 4270 TL seviyesinde. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Temmuz Cuma güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 4 Temmuz Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Altın, Perşembe günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gevşeme politikasının yönünü şekillendirebilecek kritik istihdam verileri öncesinde üç günlük kazançlarının ardından hafif geriledi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 4 Temmuz 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.270
Satış: 4.270
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.356,79
Satış: 3.358,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.834,4600
Satış: 6.984,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.337,1200
Satış: 27.852,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.595,00
Satış: 27.770,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.610,33
Satış: 13.953,29
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.305,99
Satış: 27.821,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.059,48
Satış: 28.767,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.317,24
Satış: 3.270,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.861,01
Satış: 4.064,25
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.770,00
Satış: 69.527,00