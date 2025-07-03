IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇNİ ÇALIŞMA SÖZÜ

Kök aylıkları düşük olduğu için zam yapılmasına karşın en düşük maaş olan 14 bin 469 liranın altında kalacak emekliler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedan Işıkhan tarafından çalışma yapılacağı sözü verildi. Beklenti düşük emekli aylığına da açıklanan enflasyon kadar zam yapılması şeklinde.

Bir basın mensubunun, en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söylemişti:

"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."