Altın haftaya düşüşle başladı! 25 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak görülen varlıklarda yukarı yönlü hareketliliğe sebep oluyor. Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 25 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.
Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 25 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
22 Kasım Cuma günü 2 bin 998 lira olan gram altın 25 Kasım Pazartesi günü 2 bin 982 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 797 lira iken, 4 bin 771 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.982,2750
Satış: 2.982,6870
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.673,65
Satış: 2.673,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.771,5100
Satış: 4.876,4500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.081,7000
Satış: 19.442,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.125,00
Satış: 20.251,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.511,46
Satış: 9.751,52
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.082,76
Satış: 19.443,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.446,38
Satış: 20.959,84
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.673,85
Satış: 2.516,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.815,01
Satış: 2.962,17